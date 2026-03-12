Размер шрифта
Путин провел кадровые изменения в Совете безопасности РФ

Путин отстранил Коновальчика от должности помощника секретаря Совбеза РФ
Гавриил Григоров/РИА Новости

Помощника секретаря Совета безопасности РФ Павла Коновальчика освободили от занимаемой должности. Указ, подписанный президентом страны Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Коновальчика Павла Михайловича от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

Информация о том, почему глава государства принял такое решение, к текущему моменту не поступала.

11 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Андрея Цыганова от должности заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Цыганов работал в антимонопольном органе с 1990 года, в 2004 году его назначили на пост заместителя руководителя ведомства. Он стал одним из главных разработчиков антимонопольного законодательства и законодательства об иностранных инвестициях.

В конце февраля глава государства провел кадровые перестановки в министерстве иностранных дел РФ. Владимир Путин освободил дипломата Сергея Вершинина от должности заместителя руководителя ведомства в связи с его переходом на другую работу. При этом Георгий Борисенко, раньше занимавший пост посла Москвы в Каире, стал заместителем министра иностранных дел страны.

Ранее Путин назначил новых заместителей генерального прокурора РФ.

 
