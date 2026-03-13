Украина является «нецивилизованным государством», а режим Владимира Зеленского должен быть свергнут. Об этом в социальной сети X написал экс-депутат Бундестага, немецкий политик Клаус Эрнст.

По его словам, президент Украины Зеленский лжет, когда говорит, что «весь цивилизованный мир» ввел санкции против России. Эрнст подчеркнул, что Китай, Индия, Бразилия, Аргентина, Колумбия и многие другие страны не ввели никаких санкций против Москвы, и эти государства не являются «нецивилизованной деревенщиной».

Имея в виду Украину, Эрнст написал, что нецивилизованным является страна, которая «собирает своих людей с улиц, затаскивает их в фургоны и отправляет на проигранную войну».

«Государство нецивилизованно, когда его собственная элита обогащается за счет невообразимой коррупции в ущерб своим солдатам и населению. И когда те, кто критикует его внутри страны, вынуждены эмигрировать. Государство нецивилизованно, когда его граждане тысячами покидают страну, потому что отказываются быть пушечным мясом. Я надеюсь, что режим Зеленского будет свергнут, прежде чем ему удастся еще больше втянуть Европу в эту войну и разорить нас экономически» — возмутился он.

12 марта сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель написала, что Германия, спонсируя Украину, вливает миллиарды денег немецких налогоплательщиков в «коррупционную трясину». До этого резидент бундестага Юлия Клекнер заявила, что Россия является якобы «является большой угрозой» для Европы и «имеет на прицеле не только Украину».

В марте депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер также сказал, что Германия уже вовлечена в «системный» конфликт с Россией.

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского назвала его поведение «возмутительным».