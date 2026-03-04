Размер шрифта
Трампу и Нетаньяху захотели дать Нобелевскую премию за операцию против Ирана

Генконсул Израиля Акунис: Трамп и Нетаньяху должны получить премию мира
Kevin Mohatt/Reuters

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должны получить Нобелевскую премию мира за военную операцию против Ирана, считает генеральный консул еврейского государства в Нью-Йорке Офир Акунис. Дипломат высказался о ситуации на Ближнем Востоке в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, что Трамп и Нетаньяху заслуживают Нобелевскую премию мира», — сказал Акунис.

По его мнению, действующие президент США и премьер-министр Израиля заслуживают премию мира по аналогии с тем, как в 1979 году ее присудили тогдашним египетскому лидеру Анвару Садату и главе правительства еврейского государства Менахему Бегину. Они получили Нобелевскую премию за подписание мирных соглашений, в том числе предусматривавших взаимное признание и возвращение Синайского полуострова Египту.

28 февраля 2026 года США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по многим городам Исламской Республики. Один из прилетов пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который получил несовместимые с жизнью травмы. В ответ Исламская Республика выпустила беспилотники и ракеты по Израилю и американским авиабазам в странах Ближнего Востока.

Ранее в Испании рассказали, что США не предупредили союзников об операции против Ирана.

 
