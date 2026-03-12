Размер шрифта
Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в ФРГ без крайней необходимости

Захарова: МИД призывает россиян не посещать ФРГ без крайней необходимости
Максим Блинов/РИА Новости

Министерство иностранных дел РФ призывает россиян отказаться от посещения ФРГ, если для этого нет крайней необходимости. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Вновь предостерегаем от посещения Германии без крайней необходимости, настоятельно рекомендуем руководствоваться размещенным на сайте министерства иностранных дел нашей страны соответствующим предупреждением», — сказала дипломат.

По ее словам, немецкие власти продолжают проводить дискриминационную политику в отношении граждан РФ. Почти всех находящихся в ФРГ россиян считают подозрительными, даже если они постоянно живут на территории этой страны.

Захарова подчеркнула, что в Германии нагнетается атмосфера недоверия и токсичности в отношении российских граждан.

12 марта председатель немецкого парламента Юлия Клекнер назвала РФ «большой угрозой» для Европы. Как она отметила, Москва якобы «имеет на прицеле» не только Киев. Этот факт осознают не только Германия, но и другие европейские государства, добавила депутат.

Ранее в Германии заявили, что находятся в войне с РФ.

 
