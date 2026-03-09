В США признали неспособность американской ПВО отражать удары Ирана

Американские системы противовоздушной обороны (ПВО) не способны эффективно противостоять ответным ударам Ирана. Об этом заявил профессор Массачусетского технологического института Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Glenn Diesen.

По его словам, Иран запускает тысячи беспилотников по объектам США и Израиля. Постол высказал мнение, что дроны попросту «перенасытят» то, что осталось от систем ПВО и противоракетной обороны.

Эксперт добавил, что применение баллистических ракет вместе с беспилотниками сделало ответные удары иранской армии наиболее опасными. Несмотря на то, что некоторые БПЛА все еще можно успешно перехватывать, стратегия их использования бросает серьезный вызов американским перехватчикам, уточнил Постол.

6 марта газета Atlantic писала, что у американских военных нет должной защиты от иранских дронов «Шахед». По информации западных СМИ, американским военным приходится использовать те средства защиты, которые имеются, но это требует дополнительных расходов.

Ранее сообщалось, что США отправят на Ближний Восток антидроновые системы.