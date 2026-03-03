Иран пригрозил открыть «врата ада» для США и Израиля

В КСИР предупредили США и Израиль о расплате за атаки на Иран

США и Израиль ждет расплата за атаки на Иран. Об этом заявил официальный представитель иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини, сообщает агентство Mizan.

По его словам, военные Ирана продолжат наносить удары по врагам Исламской Республики.

«Врата ада будут открываться США и Израилю с каждой минутой все больше и больше», — сказал генерал.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна доведет своих врагов «до отчаяния, уничтожив их базы и возможности».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».