«Просто цепочка ошибок»: главком НАТО прокомментировали удар по школе в Иране

Главком НАТО Гринкевич уклонился от признания вины США за удар по школе в Иране
Главнокомандующий НАТО в Европе Алексус Гринкевич на слушаниях в сенате США не стал возлагать на Вашингтон ответственность за удар по школе для девочек в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что в своей карьере старается сделать все, чтобы избежать причинения вреда гражданскому населению, и остается «абсолютно привержен» этому. По его словам, когда случаются такие трагедии, «это заставляет всех нас задуматься и попытаться улучшить наши процессы».

«Я бы просто сказал, что обычно возникает цепочка ошибок, аналогичная авиакатастрофе или какому-либо другому транспортному происшествию», — добавил Гринкевич, отвечая на вопрос о причинах случившегося.

До этого официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи в интервью итальянской газете Corriere della Sera сообщил, что удар по иранской школе в Минабе был нанесен двумя американскими крылатыми ракетами Tomahawk.

11 марта The New York Times сообщила со ссылкой на итоги предварительного расследования, что удар по школе был нанесен ракетой Tomahawk из-за ошибки в целеуказании. Трагедия случилась 28 февраля — в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. В результате атаки 168 школьниц и 14 сотрудников образовательного учреждения не выжили.

Ранее иранский авиационный колледж был атакован с воздуха.

 
