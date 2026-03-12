Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Политика

Китай высмеял стремление США контролировать другие страны под видом защиты

Посольство Китая опубликовало сатирическое видео о борьбе США с наркокартелями
ChineseEmbinUS/X

Посольство Китая в США опубликовало в соцсети Х сатирическое видео про инициативу Вашингтона по созданию военного альянса для борьбы с наркокартелями в Латинской Америке.

В ролике диппредставительство КНР в аллегорической форме обвинило Вашингтон в стремлении ограничить суверенитет малых государств под видом их защиты.

По сюжету США представлены в образе орла, который сеет панику среди голубей, нажав красную кнопку и устроив взрыв. Предложив свою помощь, он накрывает перепуганных птиц щитом, который превращается в клетку.

«Расслабьтесь. Иногда безопасность требует небольшого контроля», — обращается главный герой к голубям.

Эта сцена сатирически переосмысляет саммит «Щит Америки», который прошел 7 марта во Флориде и завершился подписанием прокламации о создании новой военной коалиции для борьбы с наркокартелями.

Видео заканчивается риторическим вопросом о том, что же на самом деле предлагает главный герой — щит или оковы.

Как раз сейчас США проводят операцию против наркокартелей в Эквадоре, позиционируя свои действия как помощь местным властям в борьбе с преступностью.

Ранее американский лидер опубликовал ИИ-ролик с супругами Обама в образах обезьян.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!