Китай высмеял стремление США контролировать другие страны под видом защиты

Посольство Китая в США опубликовало в соцсети Х сатирическое видео про инициативу Вашингтона по созданию военного альянса для борьбы с наркокартелями в Латинской Америке.

В ролике диппредставительство КНР в аллегорической форме обвинило Вашингтон в стремлении ограничить суверенитет малых государств под видом их защиты.

По сюжету США представлены в образе орла, который сеет панику среди голубей, нажав красную кнопку и устроив взрыв. Предложив свою помощь, он накрывает перепуганных птиц щитом, который превращается в клетку.

«Расслабьтесь. Иногда безопасность требует небольшого контроля», — обращается главный герой к голубям.

Эта сцена сатирически переосмысляет саммит «Щит Америки», который прошел 7 марта во Флориде и завершился подписанием прокламации о создании новой военной коалиции для борьбы с наркокартелями.

Видео заканчивается риторическим вопросом о том, что же на самом деле предлагает главный герой — щит или оковы.

Как раз сейчас США проводят операцию против наркокартелей в Эквадоре, позиционируя свои действия как помощь местным властям в борьбе с преступностью.

