Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп объявил о создании новой военной коалиции

Трамп заявил о создании военной коалиции по борьбе с наркокартелями
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о создании новой военной коалиции по борьбе с наркокартелями на территории Северной и Южной Америки. С таким заявлением он выступил на саммите «Щит Америк» во Флориде с лидерами ряда латиноамериканских стран, пишет ТАСС.

«В этот исторический день мы собрались вместе, чтобы объявить о создании новой военной коалиции для искоренения бандитских картелей», — сказал глава Белого дома.

До этого президент Колумбии Густаво Петро передал Трампу список с именами наркобаронов, проживающими за пределами страны. По словам Петро, чтобы одержать победу над транснациональной наркоторговлей, в первую очередь надо задержать главарей этих преступных цепочек. Президент Колумбии отметил, что они проживают в основном в Дубае, Мадриде, Майами. Петро указал на то, что деньги этих наркобаронов находятся за пределами Колумбии, и призвал преследовать их вместе с разведками разных стран.

В конце января Трамп заявил, что США избавились практически от 100% наркотиков, которые поступали в страну по воде. Теперь, по словам американского лидера, Соединенные Штаты начнут бороться с наркотрафиком, поступающим в страну по суше.

Ранее в США назвали «великим событием» ликвидацию главаря наркокартеля в Мексике.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!