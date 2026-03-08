Президент США Дональд Трамп объявил о создании новой военной коалиции по борьбе с наркокартелями на территории Северной и Южной Америки. С таким заявлением он выступил на саммите «Щит Америк» во Флориде с лидерами ряда латиноамериканских стран, пишет ТАСС.

«В этот исторический день мы собрались вместе, чтобы объявить о создании новой военной коалиции для искоренения бандитских картелей», — сказал глава Белого дома.

До этого президент Колумбии Густаво Петро передал Трампу список с именами наркобаронов, проживающими за пределами страны. По словам Петро, чтобы одержать победу над транснациональной наркоторговлей, в первую очередь надо задержать главарей этих преступных цепочек. Президент Колумбии отметил, что они проживают в основном в Дубае, Мадриде, Майами. Петро указал на то, что деньги этих наркобаронов находятся за пределами Колумбии, и призвал преследовать их вместе с разведками разных стран.

В конце января Трамп заявил, что США избавились практически от 100% наркотиков, которые поступали в страну по воде. Теперь, по словам американского лидера, Соединенные Штаты начнут бороться с наркотрафиком, поступающим в страну по суше.

Ранее в США назвали «великим событием» ликвидацию главаря наркокартеля в Мексике.