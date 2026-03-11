У спецслужб Венгрии есть информация о финансировании Украиной венгерской оппозиционной партии «Тиса». Об этом сообщил госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач в программе «Час истины» на YouTube.

По его словам, информация о том, что украинцы финансируют оппозицию с помощью различных средств, была передана депутатам национального парламента.

Ковач обратил внимание, что конфискованные у сотрудников украинского «Ощадбанка» несколько десятков миллионов долларов и евро наличными соответствуют примерно той сумме, которая была необходима оппозиционной партии «Тисы» на предвыборную кампанию.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пожелал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану првоала на предстоящих выборах.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. В ходе голосования будет избрано национальное собрание, а уже его результаты определят, сохранит ли действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан власть.

Ранее в России рассказали, для чего Зеленский публично унижает Орбана.