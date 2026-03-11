Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Политика

В Венгрии заявили, что Украина финансирует венгерскую оппозицию

Спецслужбы Венгрии узнали о спонсорстве венгерской оппозиции Украиной
Shutterstock

У спецслужб Венгрии есть информация о финансировании Украиной венгерской оппозиционной партии «Тиса». Об этом сообщил госсекретарь по вопросам международных коммуникаций и связей в ведомстве премьер-министра Венгрии Золтан Ковач в программе «Час истины» на YouTube.

По его словам, информация о том, что украинцы финансируют оппозицию с помощью различных средств, была передана депутатам национального парламента.

Ковач обратил внимание, что конфискованные у сотрудников украинского «Ощадбанка» несколько десятков миллионов долларов и евро наличными соответствуют примерно той сумме, которая была необходима оппозиционной партии «Тисы» на предвыборную кампанию.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пожелал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану првоала на предстоящих выборах.

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. В ходе голосования будет избрано национальное собрание, а уже его результаты определят, сохранит ли действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан власть.

Ранее в России рассказали, для чего Зеленский публично унижает Орбана.

 
Теперь вы знаете
Как попросить повышения зарплаты и в итоге его добиться. План действий
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!