Стало известно, когда новый лидер Ирана выступит с первым посланием к народу

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выступит с первым посланием к народу в четверг. Об этом сообщает агентство Mehr.

«Первое послание верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи будет опубликовано через несколько минут», — говорится в сообщении.

11 марта газета The New York Times со ссылкой на иранских чиновников писала, что Хаменеи был ранен в первый день атаки США и Израиля. По информации журналистов, именно по этой причине новый верховный лидер страны пока не появлялся ни на видео, ни на публике.

56-летний Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, не выжившего после ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране, был избран новым Верховным лидером Ирана. 8 марта Ассамблея экспертов единогласно выбрала нового рахбара на пожизненный срок. Кто такой Моджтаба Хаменеи, как строилась его карьера, какую роль он играет в политике Ирана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что президент США недоволен избранием Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана.