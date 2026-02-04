Размер шрифта
Путин назначил новых заместителей генерального прокурора России

Путин назначил Бажутова и Табельского заместителями генерального прокурора РФ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Бажутова и Сергея Табельского заместителями генерального прокурора РФ. Соответствующий документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

При этом Бажутов и Табельский были освобождены от занимаемых ими должностей.

Указ вступил в силу в день его подписания.

25 ноября прошлого года Путин подписал указ, в рамках которого провел кадровые перестановки в Генеральной прокуратуре РФ. Геннадий Лопатин был освобожден от должности заместителя генпрокурора РФ. При этом на пост начальника главного управления кадров Генпрокуратуры назначили Олега Логунова.

Кроме того, Путин назначил Евгения Ботвинкина на пост прокурора Тывы, Романа Деринга — уральским транспортным прокурором, Дмитрия Попова — прокурором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, а Валерия Войнова — прокурором Воронежской области.

Ранее Путин поддержал идею о более гибком механизме назначения ветеранов на госслужбу.
 
