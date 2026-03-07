Размер шрифта
Тегеран запретил атаковать ракетами и БПЛА соседние страны

Новые власти Ирана запретили наносить удары по соседним странам
Stringer/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Временный руководящий совет Ирана постановил не наносить удары ракетами и беспилотниками по соседним странам, кроме случаев атаки с их стороны. Об этом заявил президента Ирана Масуд Пезешкиан, его обращение транслировала иранская гостелерадиокомпания IRIB.

«Приношу извинения соседним странам. Вчера временный совет верховного лидера постановил, что соседние страны больше не будут подвергаться нападениям и ракетным обстрелам, если только иран не будет атакован из этих стран», — сказал Пезешкиан.

Он подчеркнул, что Иран не намерен «вторгаться в другие страны».

4 марта Пезешкиан обратился к руководству соседних стран. Он заявил, что Иран старался избежать войны с помощью дипломатии, однако нападение США не оставило Тегерану «иного пути, кроме как защищать себя».

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана, нанеся серию ударов по иранским городам и Тегерану. В ответ иранская армия начала атаковать ракетами и беспилотниками объекты в Израиле и американские военные базы в странах Персидского залива. В числе последних — удар Ирана 6 марта по базе ВС США Али-Салем в Кувейте и 7 марта — атака иранских сил американской базы Аль-Минхад в Абу-Даби и лагеря Аль-Адири в Кувейте.

В ночь на 7 марта Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал новую волну ударов по Израилю.

Ранее авторы Foreign Policy заявили, что США могут потерять Персидский залив.

 
