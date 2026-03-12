В Госдуме раскрыли возможную роль России в иранском конфликте

Россия могла бы применить в конфликте на Ближнем Востоке опыт стороны-переговорщика и «охладить горячие головы», противостояние которых с каждым днем становится все опаснее. Об этом в интервью RT заявил лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Мы могли бы здесь сыграть некую роль профессиональную и форсированную, с тем, чтобы охладить горячие головы, которые с каждым днём втягиваются во всё большее и более опасное противостояние», — отметил депутат, добавив, что потенциал переговорщика Москвы не раз предотвращал усугубление многих конфликтов.

Одним из самых опасных сценариев развития ситуации Слуцкий назвал возможную сухопутную операцию США и Израиля в Иране. В этом случае количество жертв резко вырастет, а если в конфликт добавится еще и «ядерная компонента», то это станет началом «совершенного безумия», заключил депутат.

До этого президент Дональд Трамп заявил, что США уже «победили» Иран, однако не намерены прекращать военную операцию. По его словам, американские силы за короткое время нанесли серьезный урон иранским возможностям, но конфликт должен быть доведен до конца. Между тем Иран демонстрирует скрытую военную технику в подземных тоннелях и продолжает сопротивление. Как ход войны оценивает Трамп, Тегеран и разведка США — в материале «Газеты.Ru».

Иран ранее подтвердил ранение верховного лидера Хаменеи.