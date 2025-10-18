На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский рассказал о своем отношении к Путину

Зеленский признался в ненависти к Путину и назвал его своим врагом
Украинский лидер Владимир Зеленский назвал президента РФ Владимира Путина своим врагом. Политик дал российскому лидеру такую характеристику в ходе брифинга, запись которого опубликована на YouTube-канале офиса президента Украины.

Глава государства встретился с журналистами после завершения встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

«Путин ненавидит меня. Мне кажется странным, если у меня будет другое отношение к этому человеку. Я отношусь к нему так же, как и он ко мне», — отметил Зеленский.

Он добавил, что считает президента РФ и россиян в целом «врагами Украины и всех украинцев».

17 октября в Белом доме состоялись переговоры украинского и американского лидеров. Трамп заявил, что США вряд ли передадут Украине крылатые ракеты Tomahawk, однако это обсуждаемый вопрос. Также президент США выразил уверенность, что может добиться урегулирования украинского конфликта. Зеленский его в этом поддержал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social написал, что во время встречи с Зеленским призвал его пойти на заключение мирной сделки. То же самое он «настоятельно рекомендовал» сделать Путину.

Ранее президент США заявил, что Путин и Зеленский ненавидят друг друга.

