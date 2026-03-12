Размер шрифта
Захарова одним словом охарактеризовала Зеленского, угрожавшего Орбану

Захарова назвала Зеленского террористом после его угроз Орбану
Сергей Гунеев/РИА Новости

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрируют, что украинский лидер «террорист». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями».

«Террорист», — коротко сказала она.

5 марта Владимир Зеленский пригрозил Орбану дать его адрес украинским военным, чтобы они поговорили с ним «на своем языке», если венгерский политик продолжит блокировать транш ЕС для ВСУ в размере €90 млрд.

В ответ Орбан заявил, что Зеленский угрожает не ему лично, а всей Венгрии. Премьер подчеркнул, что шантажом Украина ничего не добьется. Он также призвал Киев прекратить нефтяную блокаду Будапешта и проявить к венграм уважение, «которое они заслуживают».

Накануне с угрозами Орбану выступил также экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко. Он заявил, что украинские спецслужбы знают не только, где живет венгерский политик, но и где он ночует, гуляет, с кем встречается и даже где пьет вино и пиво. Омельченко призвал Орбана «подумать о своих пятерых детях и шести внуках». Свои угрозы он объяснил якобы антиукраинской позицией Орбана.

Ранее Фицо заявил, что Зеленский угрозами в адрес Орбана перешел красные линии.

 
