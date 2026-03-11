Размер шрифта
Эксперт посоветовал Европе «скорее переобуваться»

Экономист Любич: ЕС следует возобновить закупки российских энергоресурсов
На фоне подорожания нефти и газа из-за конфликта на Ближнем Востоке, Европе стоит «переобуться», возобновив энергетическое сотрудничество с Россией, и чем раньше — тем лучше. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экономист Антон Любич.

«На сегодняшний день резервы европейских хранилищ газовых заполнены примерно на 30 процентов, и до зимнего сезона этого, в принципе, хватает. Но в следующем зимнем сезоне, соответственно, эти хранилища будут заполнены газом, который будет куплен по кратно более высоким ценам. Это, несомненно, отразится уже на потребителях гораздо сильнее», — отметил эксперт.

Он добавил, что производственные предприятия в Европе давно испытывают трудности с оплатой счетов, поэтому негибкость Брюсселя может довести до уничтожения промышленности.

9 марта президент РФ Владимир Путин поручил правительству оценить возможность и целесообразность прекращения поставок энергоресурсов на европейский рынок. Глава государства отметил, что России не стоит ждать момента, когда перед ней демонстративно закроют дверь.

При этом он подчеркнул, что Москва продолжит поставлять ресурсы надежным партнерам, в числе которых он назвал Словакию и Венгрию.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США.

10 марта корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс заявила, что разведывательное сообщество США получило информацию о том, что Иран начал минировать Ормузский пролив. На фоне закрытия водной артерии резко выросли цены на нефть.

Ранее эксперт предрек рост цен на нефть до максимумов июля 2008 года.

 
