Эксперт предрек рост цен на нефть до максимумов июля 2008 года

Экономист Шнейдерман: цены на нефть могут сравняться с показателями 2008 года
Несмотря на то, что цены на нефть стабилизировались после резкого скачка, не исключены новые рекорды. Такое мнение в беседе с РИАМО высказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

В случае усугубления конфликта на Ближнем Востоке стоимость углеводородов может приблизиться к отметке в $150 в моменте, что сопоставимо с максимумами в июле 2008 года, когда цены достигали $147,5, считает эксперт.

«У стран ОПЕК+ есть определенные резервные мощности, но их запуск требует времени и политических решений. Американская сланцевая индустрия также не может мгновенно увеличить добычу из-за инвестиционного цикла и ограничений инфраструктуры», — отметил Шнейдерман.

При этом рост цен на нефть Urals поддержит российский бюджет, добавил он.

По данным Investing.com, 10 марта баррель нефти марки Brent стоил более $88,10. Цены после резкого роста на фоне израиле-американо-иранского конфликта пошли вниз после сигналов о возможной деэскалации на Ближнем Востоке. Во вторник, 10 марта, фьючерсы на Brent снижались более чем на 7%. Рынок отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа о том, что война с Ираном может завершиться «очень скоро».

Ранее Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными последствиями из-за минирования Ормузского пролива.

 
