В ЕС заметили тревогу после слов Путина о прекращении поставок газа

Заявления президента России Владимира Путина о возможности остановить поставки энергоресурсов в Европу вызвали панику среди руководства Евросоюза. Такое мнение в интервью на YouTube-канале журналистки Рэйчел Блевинс высказал американский аналитик Марк Слебода.

По его словам, в России начали обсуждать возможность немедленного прекращения поставок энергии в Европу. Эксперт отметил, что в этом случае европейские страны могут столкнуться с крайне тяжелой энергетической ситуацией. Он также обратил внимание, что государства ЕС заявляют о планах отказаться от российских энергоресурсов к 2027 году. По его словам, российский президент фактически предложил не ждать этого срока и предположил, что Европа тогда должна будет искать другие источники энергии. Слебода добавил, что подобные заявления вызвали заметную тревогу.

9 марта Владимир Путин поручил правительству оценить возможность и целесообразность прекращения поставок энергоресурсов на европейский рынок. Президент отметил, что России не стоит ждать момента, когда перед ней демонстративно закроют дверь.

Глава государства также подчеркнул, что Москва продолжит поставлять ресурсы надежным партнерам, в числе которых он назвал Словакию и Венгрию.

До этого совет ЕС утвердил регламент о поэтапном отказе от российского сжиженного природного газа и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступит в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — 1 января 2027 года. Для трубопроводного газа ограничения начнут действовать с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года — по долгосрочным.

