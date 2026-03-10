Уиткофф сообщил о переломном моменте в переговорах по Украине

Уиткофф: США надеются, что в переговорах по Украине наступает переломный момент

США надеются, что в переговорах по урегулированию конфликта на Украине наступает переломный момент. Об этом заявил спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф в интервью телекомпании CNBC.

«Мы видим признаки того, что обе стороны устали, будем надеяться, что это начало переломного момента», — сказал Уиткофф.

Он добавил, что переговорный процесс по украинскому конфликту продолжает двигаться вперед. Спецпредставитель президента США также оценил настрой американской администрации, заявив, что Соединенные Штаты решительно хотят положить конец конфликту.

9 марта президент России Владимир Путин поговорил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Разговор состоялся по инициативе США. Главы двух государств обсудили развитие текущей международной обстановки.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнил, что Путин и Трамп в ходе прошедшего разговора сосредоточились на обсуждении эскалации конфликта в Иране, а также уделили много времени вопросу украинского урегулирования.

Ранее в США допустили сделку между Трампом и Путиным по Ирану и Украине.