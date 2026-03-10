Размер шрифта
Песков ответил на вопрос о предложениях Путина Трампу по урегулированию в Иране

Photo Agency/Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом сделал ряд предложений по ситуации вокруг Ирана. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Предложения [по Ирану] доведены президентом до собеседника. Посмотрим, как дальше пойдет», — сказал он.

По словам представителя Кремля, после телефонного разговора между Путиным и Трампом нельзя сделать вывод, что Москва могла бы стать посредником в вопросе урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но она готова оказать содействие.

Разговор лидеров России и США длился около часа. Политики выразили готовность к регулярному общению. По итогам разговора помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что эта беседа будет иметь практическое значение для дальнейшей двусторонней работы.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Израиль признал неспособность США долго вести войну против Ирана.

 
