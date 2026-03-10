В Иране стабилизировали ситуацию после ударов по нефтехранилищам

Кабмин Ирана заявил о стабилизации ситуации после атак на нефтехранилища

Власти Ирана стабилизировали ситуацию после атак США и Израиля на нефтехранилища. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани, передает IRNA.

«Нашим коллегам из нефтяного сектора удалось быстро вернуть ситуацию в стабильное русло», — рассказала она.

8 марта представитель комиссии по энергетике иранского парламента Исмаил Хосейни заявил, что Израиль и США нанесли удары по четырем нефтехранилищам на территории Исламской Республики.

На следующий день издание The Independent написало, что в Иране через несколько часов после атак на нефтебазы прошли так называемые кислотные дожди. Более того, начал распространяться черный дым, содержавший в себе множество химических веществ и тяжелых металлов.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило беспокойство в связи с американо-израильскими атаками на объекты энергетической инфраструктуры Ирана. Там не исключили, что удары могли быть нанесены не только в военных целях.

