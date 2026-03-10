Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Иране стабилизировали ситуацию после ударов по нефтехранилищам

Кабмин Ирана заявил о стабилизации ситуации после атак на нефтехранилища
Majid Asgaripour/WANA

Власти Ирана стабилизировали ситуацию после атак США и Израиля на нефтехранилища. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани, передает IRNA.

«Нашим коллегам из нефтяного сектора удалось быстро вернуть ситуацию в стабильное русло», — рассказала она.

8 марта представитель комиссии по энергетике иранского парламента Исмаил Хосейни заявил, что Израиль и США нанесли удары по четырем нефтехранилищам на территории Исламской Республики.

На следующий день издание The Independent написало, что в Иране через несколько часов после атак на нефтебазы прошли так называемые кислотные дожди. Более того, начал распространяться черный дым, содержавший в себе множество химических веществ и тяжелых металлов.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило беспокойство в связи с американо-израильскими атаками на объекты энергетической инфраструктуры Ирана. Там не исключили, что удары могли быть нанесены не только в военных целях.

Ранее профессор рассказал, при каких условиях США могут закончить операцию в Иране.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!