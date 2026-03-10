Размер шрифта
В ООН заявили об обеспокоенности атаками Израиля на иранскую энергосистему

УВКПЧ ООН выразило беспокойство из-за ударов Израиля по энергосистеме Ирана
Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ ООН) обеспокоено атаками Израиля на объекты энергетической инфраструктуры Ирана. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель управления Равина Шамдасани, передает РИА Новости.

«Мы обеспокоены влиянием этих ударов на право гражданского населения на здоровье, а также их влиянием на окружающую среду. Прогнозируемое влияние этих ударов на население и экологию ставит серьезный вопрос: были ли соблюдены обязательства в рамках международного гуманитарного права в плане пропорциональности и соблюдения мер предосторожности», — сказала Шамдасани.

Она не исключила, что Израиль мог нанести удары по энергетической инфраструктуре Ирана не только в военных целях.

9 марта издание The Independent сообщило, что в Иране через несколько часов после американо-израильских авиаударов по нефтебазам начались так называемые кислотные дожди. Кроме того, в районах нефтебаз распространился черный дым, содержавший в себе множество химических веществ и тяжелых металлов.

Ранее в сенате США выразили недовольство из-за ударов Израиля по объектам нефтедобычи Ирана.

 
