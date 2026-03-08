США и Израиль нанесли удары по нефтехранилищам Ирана

ILNA: четыре нефтехранилища попали под удар в Иране

Израиль и США ударили по четырем нефтехранилищам на территории Ирана. Об этом заявил агентству ILNA представитель комиссии по энергетике парламента страны Исмаил Хосейни.

«Эти атаки пришлись лишь на четыре нефтехранилища», — отметил он.

При этом Хосейни добавил, что «населению нет необходимости выстраиваться в длинные очереди на заправках, поскольку эти удары не повлияли на обеспечение бензином и энергией населения.

До этого американский телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что удары израильских войск по иранским нефтехранилищам являются частью следующего этапа конфликта.

Несколькими часами ранее официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин заявил, что израильские войска приступили к следующему этапу операции «Рык льва» против Ирана. По его словам, целями ударов станут «ключевые производственные объекты» республики.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее В Бахрейне при атаке беспилотников повреждена опреснительная установка.