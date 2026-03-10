В Кремле высказались о намерении продолжать переговоры по Украине

Российская сторона считает необходимым продолжать переговоры по Украине. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Трехсторонний формат надо продолжать. Американцы готовы продолжать посреднические усилия. [Президент России Владимир] Путин дает им высокую оценку. Конкретных дат и мест нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о продолжении переговорного процесса.

9 марта помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Президенты созвонились по инициативе американской стороны.

Разговор Путина и Трампа длился около часа. Они выразили готовность к регулярному общению. Ушаков добавил, что эта беседа будет иметь практическое значение для работы России и США.

Позже Ушаков добавил, что главы двух стран сосредоточились на обсуждении эскалации конфликта в Иране, а также хода переговорного процесса по Украине.

Ранее в США допустили сделку между Трампом и Путиным по вопросам Ирана и Украины.