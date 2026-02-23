Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс обвинил Россию в якобы наличии «имперских амбиций», которые распространяются не только на Украину, но и на Европу. Его слова приводит «Укринформ».

«Мы все должны осознавать, что сталкиваемся с одной и той же российской агрессией – и имперские амбиции России не останавливаются на Украине, а направляются дальше в Европу. Они стремятся не только восстановить сферу влияния, но и ослабить остальную Европу, разделить нас, используя гибридные методы. Мы сталкиваемся с этим каждый день», — заявил Брекельманс.

По его оценкам, не Украина должна благодарить Европу, а Европа Украину, поскольку та платит высокую цену «за свободу» континента.

До этого бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал Россию отказаться от имперских амбиций. Джонсон напомнил, что Британская империя была «в семь раз больше Римской», однако сегодня от нее практически ничего не осталось, а Соединенное Королевство довольно нынешней ролью.

Ранее на Западе призвали разговаривать с Россией, а не «канонизировать» Зеленского.