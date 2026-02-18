Размер шрифта
Россия назвала законными целями нидерландских летчиков на Украине

Посольство: нидерландские пилоты F-16 на Украине являются законными целями ВС РФ
Efrem Lukatsky/AP

Нидерландские пилоты, управляющие самолетами истребителями F-16 на Украине, на каком бы участке и в каком качестве они ни выступали, являются для России законными военными целями и преступниками. Об этом заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.

В дипмиссии заявили, что Нидерланды все глубже вовлекаются в конфликт на Украине.

Дипломаты рассказали, что в Нидерландах ежедневно на дорогах можно увидеть крупную партию военной техники, организованных колонн, следующих на восток.

17 февраля издание Intelligence Online сообщало, что частью переданных Украине истребителей F-16 управляют американские и голландские пилоты.

Эти летчики ранее участвовали в боевых операциях на Ближнем Востоке и в Афганистане. Они заключили временные контракты, и поэтому они не имеют официальных званий и не входят в штат Вооруженных сил Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это сообщение, заявила, что голландским наемникам на Украине пощады ожидать не стоит.

Ранее было отмечено, что конфликт Запада с Россией протекает в гибридной форме, включая участие западных пилотов на Украине.
 
