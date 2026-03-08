Путин запретил выдавать другим странам иностранцев, служащих в российской армии

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдачу другим странам для уголовного преследования иностранцев, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах России и участвовавших в боевых действиях в их составе. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Одобренный ранее Госдумой законопроект вносит поправки в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Документ расширяет перечень оснований для отказа в выдаче лица иностранному государству для уголовного преследования или исполнения приговора. Теперь к таким основаниям относится ситуация, когда запрос поступает в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего либо проходившего службу по контракту в ВС РФ или других воинских формированиях России и принимавшего участие в боевых действиях в их составе.

В ноябре прошлого года член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что заключающие контракт с Минобороны РФ иностранцы затем получают российское гражданство и, соответственно, остаются в стране. Депутат отметил, что как таковых наемников в российской армии нет, поскольку на спецоперацию должны отправляться только те, кто готов остаться в стране.

Ранее Путин поддержал привлечение ветеранов СВО к борьбе с нелегальной миграцией.