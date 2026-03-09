Израильские военные атаковали за время операции против шиитского движения «Хезболлах» более 700 целей в Ливане, включая 35 многоэтажных зданий в районе Бейрута. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал Эфи Дефрин, передает ТАСС.

«Войска Северного командования ведут серьезные наступательные действия против «Хезболлах» круглосуточно. На данный момент мы нанесли удары по более чем 700 объектам «Хезболлах», в том числе атаковали более 100 объектов сил «Радван»», — сообщил Дефрин.

Генерал ЦАХАЛ также сообщил, что Армия Израиля поразила более 50 целей в Бейруте, в том числе были атакованы 35 высотных зданий.

До этого Израиль уничтожил Русский дом в Ливане, в городе Набатия. Как сообщалось, этот удар не был ничем спровоцирован. Как отметил руководитель Руссотрудничества Евгений Примаков, никакой военной деятельности в культурном центре не было. Он добавил, что директор атакованного культурного центра Асаад Дейя после авиационного удара остался жив, и находится в безопасности.

