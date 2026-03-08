В Госдуме допустили, что скандал с конфискацией денег в Венгрии попробуют «замылить»

За перевозкой денег в украинской инкассаторской машине стоит лично Владимир Зеленский, в связи с чем этот скандал попытаются замылить. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру».

По мнению Чепы, подобные коррупционные операции проводились неоднократно. Получение и транспортировка денег на Украину не могли проходить без информационного участия сторон, которые выдавали средства. За всем этим стоит Зеленский, считает депутат.

«Скорее всего, выдавшие деньги структуры будут всячески пытаться замылить этот вопрос. Политики будут заинтересованы в том, чтобы никакие вопросы не поднимались», — сказал Чепа.

По его словам, «все они» боятся, что когда-то этот вопрос «коснется» их, как это произошло с делом Джеффри Эпштейна, хотя казалось, что это давно забыто.

5 марта в Венгрии была проведена операция, в ходе которой задержали семь человек, подозреваемых в отмывании денежных средств. В их автомобилях обнаружили $40 млн, €35 млн и девять килограммов золота. В украинском государственном «Ощадбанке» подтвердили, что задержанные работали как инкассаторы и перевозили валюту и драгоценные металлы по договоренности с австрийским Райффайзенбанком.

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что задержанными руководил бывший генерал Службы безопасности Украины. В связи с этим Будапешт запросил у Киева разъяснения и депортировал задержанных обратно на родину.

Ранее во Франции раскрыли, чем обернется для Зеленского денежный скандал с Венгрией.