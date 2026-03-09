В Венгрии рассмотрят проект о заморозке конфискованного у украинцев золота

В парламент Венгрии внесли проект о заморозке конфискованного у украинцев золота

В венгерском парламенте зарегистрирован законопроект о временном удержании наличных и золота, изъятых у граждан Украины, на период до 60 дней для проведения проверки их происхождения. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте парламента.

«Национальное налогово-таможенное ведомство проводит расследование в срок до 60 дней после вступления в силу настоящего закона... До этой даты имущество считается изъятым», — говорится в документе.

Рассмотрение законопроекта запланировано на 10 марта и будет проходить в ускоренном режиме.

Авторы инициативы поясняют, что целью расследования является установление источника происхождения, конечного получателя, цели использования и предполагаемого назначения конфискованных денежных средств и драгоценных металлов.

Семь украинских граждан были задержаны в Венгрии при перевозке $40 млн и €35 млн наличными и 9 кг золота в слитках. Деньги и драгметалл изъяты венгерскими властями. Премьер-министр страны Виктор Орбан предупредил, что ценности не вернут, пока не завершится расследование.

Ранее глава Банка Украины Пышный решил обратиться в ЕС из-за изъятых Венгрией денег.