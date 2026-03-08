Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Австралия решила эвакуировать из ОАЭ семьи дипломатов

Австралия намерена эвакуировать семьи дипломатов из ОАЭ из-за ухудшения ситуации
Jason Lee/Reuters

Глава МИД Австралии Пенни Вонг сообщила в соцсети X о решении эвакуировать семьи дипломатов страны из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Министр пояснила,что правительство отдало соответствующее распоряжение из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности. Кроме того, австралийские власти обновили рекомендации по поездкам для своих граждан и призвали их не путешествовать в ОАЭ. Если же они уже на Ближнем Востоке, им рекомендуется улетать, как только удается получить билет на рейс.

По данным МИД Австралии, на родину из ОАЭ уже вернулись более 1,7 тыс. чел.

После начала крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля и ответных ударов по базам в Персидском заливе в зоне конфликта оказались десятки тысяч российских туристов. Авиасообщение с регионом было практически парализовано: авиакомпании отменили все рейсы в Дубай и Абу-Даби, было остановлено сообщение с Кувейтом, Катаром и Оманом. Воздушное пространство над несколькими странами закрыто.

Ранее президент заявил, что ОАЭ находятся в состоянии войны.

 
Теперь вы знаете
Как выписать ребенка из квартиры и почему иногда не поможет даже суд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!