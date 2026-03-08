Размер шрифта
Российский самолет эвакуировал иранских дипломатов из Ливана в Россию

Reuters: российский самолет эвакуировал из Ливана в Россию 117 граждан Ирана
MeSamong/Shutterstock/FOTODOM

Иранские дипломаты эвакуировались из Ливана в Россию на российском самолете. Об этом сообщает агентство Reuters.

«117 граждан Ирана, включая дипломатов и сотрудников посольства эвакуировались на российском самолете, который вылетел из Бейрута в ночь с субботы на воскресенье», — сказал собеседник агентства.

По данным Reuters, речь идет о 150 иранских граждан. Отмечается, что решение об эвакуации было принято после того, как израильские снаряды упали вблизи посольства Ирана в Бейруте.

8 марта Израиль нанес удар по зданию отеля Ramada в центре Бейрута. В израильской армии заявили, что целью атаки были командиры иранского подразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Удар пришелся по номеру в здании гостиницы в районе Рауше. В результате атаки пострадали не менее 10 человек.

5 марта азербайджанская погранслужба сообщила, что более 260 граждан России были эвакуированы из Ирана через границу с Азербайджаном с начала военной операции США и Израиля.

Ранее Израиль призвал жителей трех городов Ливана эвакуироваться.

 
