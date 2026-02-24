Размер шрифта
Стало известно об усилиях Карлсона отговорить Трампа от удара по Ирану

Наполитано: Такер Карлсон пытается отговорить Трампа от войны с Ираном
Alex Brandon/AP

Журналист Такер Карлсон предпринимает «последнюю отчаянную попытку» отговорить президента США Дональда Трампа от войны с Ираном. Об этом заявил в интервью ТАСС американский аналитик и блогер Эндрю Наполитано.

По его словам, Карлсон виделся с Трампом 23 февраля.

При этом Наполитано выразил уверенность в том, что новое применение военной силы Соединенными Штатами против Ирана фактически предрешено. Речь идет лишь о том, насколько масштабной окажется военная кампания.

Аналитик утверждает, что давление на Трампа со стороны представителей Израиля настолько велико, и концентрация американской военной силы в зоне Персидского залива является настолько огромной и дорогостоящей, что он захочет «нажать на курок». Вопрос заключается не в «если», а в «когда», отметил Наполитано.

Эксперт предположил, что возможная новая военная операция США против Ирана будет направлена в том числе на попытку свержения действующего правительства.

Ранее Трамп в преддверии предстоящих переговоров между представителями США и Ирана призвал Тегеран пойти на соглашение, предупредив, что в противном случае стране грозит «плохой день».

Немецкое издание Bild со ссылкой на экс-агента ЦРУ Джона Кириаку сообщило, что решение о военном ударе США по Ирану уже принято и может быть реализовано в начале следующей недели. По информации источника в Белом доме, на которого ссылается Кириаку, внутри американского правительства существует раскол. Сторонники военной операции — госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и Объединенный комитет начальников штабов. Против удара выступают вице-президент Джей Ди Вэнс и глава разведки Тулси Габбард.

Ранее в Иране предупредили, что Тегеран будет рассматривать даже ограниченный удар США как акт агрессии.
 
