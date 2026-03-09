Германия не стала ограничивать США в использовании военных баз

Германия не будет ограничивать США в использовании военных баз против Ирана

Официальный Берлин не планирует устанавливать какие-либо ограничения для Соединенных Штатов в отношении использования американских военных баз, находящихся на немецкой земле, для атак против Ирана. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус, пишет РИА Новости.

«Мы не будем ограничивать их (баз. — прим. ред.) использование», — заявил Корнелиус на правительственном брифинге в Берлине.

Он аргументировал позицию немецких властей тем, что использование американских военных объектов не противоречит действующему законодательству Германии, прецедентному праву и международным нормам.

В конце февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

2 марта премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия США и Израиля против Ирана. Страна запретила американцам использовать свои военные базы для атаки на Иран и выслала танкеры Военно-воздушных сил США. После этого глава Белого дома заявил, что США намерены разорвать все торговые отношения с Испанией.

Ранее в Германии фразой «не наша война» оценили происходящее в Иране.