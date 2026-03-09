Размер шрифта
Украина 9 марта должна заплатить в МВФ более $170 млн

РИА Новости: Киев в понедельник должен заплатить МВФ платеж в размере $171 млн
Efrem Lukatsky/AP

Украина должна в понедельник перевести Международному валютному фонду (МВФ) первый из мартовских платежей в размере более чем $171 млн. Об этом сообщило РИА Новости, изучив документы фонда.

Сумма выплаты по долгу Украины в понедельник составляет 125,7 миллиона специальных прав заимствования (СДР), что при переводе в доллары по курсу МВФ соответствует $171,3 млн.

В марте Украина должна направить в МВФ два транша. По плану второй состоится 16 марта, его сумма составит $81,3 млн.

В феврале Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу финансирования Украины объемом $8,1 млрд. Программу одобрили в формате механизма расширенного кредитования на 48 месяцев.

В январе же сообщалось, что Украина просрочила многомиллионный платеж МВФ. Речь шла о сумме в $179 млн. Речь идет о возврате средств, предоставленных через кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет средств стран — участниц фонда.

Ранее в Раде заявили о грядущей «финансовой трагедии» для Украины из-за долгов МВФ.

 
