В Раде заявили о грядущей «финансовой трагедии» Украины

Украина уже через месяц может столкнуться с ситуацией, когда будет нечем финансировать расходы, так как государство уже начало тратить средства, выделенные на вторую половину года. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью изданию «Forbes Украина».

«Не у всех коллег есть предчувствие финансовой трагедии. Оно есть у меня, у министра финансов есть, потому что он понимает, что в апреле не будет чем финансировать расходы», — сказал Гетманцев, комментируя налоговые изменения в законодательстве Украины.

Депутат также высказался о долгах Украины перед Международным валютным фондом (МВФ). Он подчеркнул, что отсрочка выплаты платежей не отменяет их обязательность.

До этого сообщалось, что Украина просрочила многомиллионный платеж Международному валютному фонду. Его срок истек 13 января в 00:00 по времени Вашингтона (08:00 мск). Киев обязан был погасить часть задолженности в размере 125 737 500 специальных прав заимствования или $179 648 33,29. Речь идет о возврате средств, предоставленных через кредитный механизм МВФ, финансируемый за счет средств стран — участниц фонда.

В общей сложности в 2026 году, по расчетам фонда, Украина должна вернуть 2 000 980 442 СДР ($2 858 914 813,37) с учетом процентов с кредита. В 2027-м году — $1,9 млрд, в 2028 — $1,4 млрд, в 2029 — $2,3 млрд, в 2030 — $2,28 млрд.

Ранее сообщалось, что новый кредит МВФ для Украины на $8 млрд оказался под угрозой.