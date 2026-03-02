Размер шрифта
Трамп рассказал, сколько может продлиться операция против Ирана

Трамп: военная операция против Ирана может продлиться более 4-5 недель
Kevin Lamarque/Reuters

Военная операция против Ирана может продолжаться дольше 4-5 недель. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, трансляцию ведет Белый дом на YouTube-канале.

«Сначала мы думали, что это займет 4-5 недель, но у нас есть возможности для гораздо более длительного периода. Мы это сделаем», — подчеркнул американский лидер.

Кроме того, по словам Трампа, военная операция «не наскучит» ему через неделю, другую. Он признал, что «ничего скучного в этом нет».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по исламской республике «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Иране были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Тегеран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в США рассказали о последствиях атаки Трампа на Иран.

 
