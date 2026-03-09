Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Парламент Ливана решил продлить свои полномочия

Парламент Ливана проголосовал за продление своих полномочий на два года
Global Look Press

Депутаты однопалатного парламента Ливана проголосовали за продление полномочий нынешнего состава законодательного органа власти на два года. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Законопроект получил поддержу 76 законодателей. Против проголосовал 41 депутат, еще четыре воздержались», — сказал председатель палаты Набих Берри.

В зале находился 121 из 128 членов парламента.

Решение продлить полномочия парламента связано с усиливающейся военной эскалацией на юге Ливана и военной операцией США и Израиля против Ирана. Всеобщие выборы должны были состояться в стране 10 мая.

До этого телеканал Al Jadeed со ссылкой на источники заявил, что ливанские власти создадут делегацию для прямых переговоров с Израилем. По их словам, представители стран, скорее всего, встретятся на Кипре.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, что привело к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. В тот же день армия еврейского государства атаковала на юге Ливана инфраструктуру шиитского движения «Хезболла», поддерживаемого Исламской Республикой.

Ранее Израиль отправил десантников в горный район Ливана.

 
Теперь вы знаете
Почему футболисты выходят на поле с детьми. Кровавые истоки самой милой традиции в спорте
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!