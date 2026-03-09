Парламент Ливана решил продлить свои полномочия

Парламент Ливана проголосовал за продление своих полномочий на два года

Депутаты однопалатного парламента Ливана проголосовали за продление полномочий нынешнего состава законодательного органа власти на два года. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

«Законопроект получил поддержу 76 законодателей. Против проголосовал 41 депутат, еще четыре воздержались», — сказал председатель палаты Набих Берри.

В зале находился 121 из 128 членов парламента.

Решение продлить полномочия парламента связано с усиливающейся военной эскалацией на юге Ливана и военной операцией США и Израиля против Ирана. Всеобщие выборы должны были состояться в стране 10 мая.

До этого телеканал Al Jadeed со ссылкой на источники заявил, что ливанские власти создадут делегацию для прямых переговоров с Израилем. По их словам, представители стран, скорее всего, встретятся на Кипре.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, что привело к серьезной эскалации на Ближнем Востоке. В тот же день армия еврейского государства атаковала на юге Ливана инфраструктуру шиитского движения «Хезболла», поддерживаемого Исламской Республикой.

Ранее Израиль отправил десантников в горный район Ливана.