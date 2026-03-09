Размер шрифта
Глава МИД КНР пословицей ответил на просьбу прокомментировать ситуацию в Иране

Ван И процитировал древнекитайскую пословицу, комментируя ситуацию в Иране
Mark Schiefelbein/AP

Министр иностранных дел КНР Ван И, комментируя ситуацию вокруг Ирана, процитировал древнекитайскую пословицу о пагубности оружия. Его заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства республики.

«Оружие — инструмент несчастья, его применение должно быть тщательно обдуманным», — сказал Ван И.

По его словам, история Ближнего Востока свидетельствует о том, что конфликт в регионе нельзя решить силой. Министр выразил уверенность, что продолжение боевых действий «лишь породит новую ненависть и новые кризисы».

8 марта Ван И призвал уважать суверенитет Ирана и других стран Персидского залива. Дипломат подчеркнул, что миру не следует возвращаться «к практике повсеместного применения силы, которая не доказывает мощь».

Соединенные Штаты и Израиль в конце февраля начали военную операцию против Ирана, атаковав многие города страны. В результате одного из ударов верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи получил несовместимые с жизнью травмы, Совет экспертов Ирана назначил на пост его 56-летнего сына Моджтабу Хаменеи. В ответ на атаки Тегеран начал выпускать ракеты и беспилотники по еврейскому государству, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «полной катастрофой».

 
