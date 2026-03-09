Президент Украины Владимир Зеленский своим визитом на подконтрольные Киеву территории Донбасса показал, что не собирается их уступать в ходе переговоров с Россией. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Россия оказывает давление на Украину, требуя отдать весь регион в рамках любого мирного соглашения, даже ту часть, которую Украина все еще контролирует. Это остается самым большим камнем преткновения на переговорах», — говорится в публикации.

Авторы материала подчеркивают, что своим визитом Зеленский показал, что не намерен уступать подконтрольные Украине территории.

8 марта президент России Владимир Путин заявил журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину, что кризис на Украине возник из-за того, что Запад поддержал государственный переворот в Киеве.

В декабре Путин говорил, что конфликт на Украине является трагедией украинского народа, которая связана с преступной политикой «вороватой хунты», захватившей власть в Киеве. По словам российского президента, киевские власти не жалеют простых украинских солдат.

Ранее Медведев назвал украинский конфликт самым кровопролитным в XXI веке.