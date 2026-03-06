Глава бундесвера призвал ЕС не отвлекаться от Украины из-за Ирана

Министр Писториус: война в Иране не должна отвлечь Европу от Украины

Военные действия на Ближнем Востоке не должны отвлекать Европу от Украины. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет агентство Reuters.

«Всем известно, что средства ПВО и зенитные ракеты — редкий товар в мире. Продолжающаяся война на Ближнем Востоке не должна заставить нас отвлечься от военных действий в Европе, против Украины», — заявил Писториус.

По словам главы бундесвера, Европа должна «делать все возможное для поддержки Украины», не оставляя при этом страны Персидского залива. Также он отметил, что европейцы, возможно, должны помогать этим государствам «оборудованием или логистикой».

В марте глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что конфликт на Ближнем Востоке негативно влияет на военную помощь Евросоюза Украине. Она подчеркнула, что необходимый Украине оборонный потенциал «сейчас распространяется на Ближний Восток».

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что у Киева могут возникнуть проблемы с получением ракет и оружия из-за конфликта на Ближнем Востоке. А издание Bloomberg написало, что эскалация на Ближнем Востоке выгодна России, так как она снижает вероятность получения Украиной американских ракет «Томагавк», может «оживить» интерес к российским энергоносителям и перенаправить ресурсы для обороны Украины на другие задачи.

