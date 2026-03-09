Лидер шиитов Ирака призвал к коллективному джихаду

Лидер шиитов Ирака, аятолла Сейед Али Систани, издал фетву о коллективном джихаде для защиты Исламской революции Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своем Telegram-канале.

Аятолла высказался об обязательном коллективном джихаде для защиты Ирана в ответ на религиозный запрос одного из своих последователей.

1 марта великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля. Он заявил, что народ Ирана и исламского мира является мстителем за кровь Хаменеи.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее иранский КСИР пригрозил США и Израилю «открыть врата ада».