Алиев и Пезешкиан обсудили инцидент с БПЛА в Нахичевани

Алиев заявил Пезешкиану о необходимости расследовать инцидент с БПЛА в Нахичевани
Ryan Carter/UAE Presidential Court/Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о необходимости расследования инцидента с БПЛА в Нахичевани. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Алиев подчеркнул важность расследования инцидента, а также обсудил с Пезешкианом перспективы развития совместных экономических проектов.

8 марта представитель Центрального штаба армии Ирана потребовал от Азербайджана вывести из страны военнослужащих Израиля.

5 марта беспилотники, прилетевшие с территории Ирана, атаковали Нахичеванскую автономную республику Азербайджана: один дрон врезался в терминал аэропорта, другой упал рядом со школой. По данным властей, пострадали как минимум четыре человека. Алиев объявил о приведении армии в режим полной боевой готовности. Баку обвинил Тегеран в нарушении международного права и вызвал иранского посла для объяснений.

Ранее Захарова назвала виновных в атаке беспилотников на Нахичевань.

 
