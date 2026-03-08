Арагчи отметил помощь России Ирану

Россия оказывает помощь Ирану в разных направлениях. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC News.

«Помогают нам по многим различным направлениям», — сказал он.

Глава ведомства также отметил, что у него нет информации о помощи в части разведданных.

5 марта пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что со стороны Ирана к России не поступало никаких обращений по поводу поставок оружия.

До этого Песков говорил, что Москва анализирует ситуацию на Ближнем Востоке и делает соответствующие выводы, однако продолжает работу в своих интересах. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, есть ли гарантия того, что США не поступят с Россией по аналогичному сценарию, как с Ираном.

Пресс-секретарь президента России также заявлял, что Москва сожалеет о «деградации» отношений США и Ирана. Он подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, в отличие от Вашингтона.

Ранее Путин пообещал передать Ирану опасения арабских государств.