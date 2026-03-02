Песков сравнил российский и американский подход к переговорам

Песков: жаль, что ситуация между США и Ираном деградировала до прямой агрессии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в Кремле разочарованы «деградацией» отношений США и Ирана.

Отвечая на вопрос журналиста Песков отметил, что Россия сохраняет приверженность дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, в отличие от Вашингтона.

«Россия сохраняет открытость, чтобы добиться своих интересов именно мирными методами. Что касается переговоров, которые велись при посредничестве Омана между США и Ираном, можно выразить разочарование, что на фоне информации о продвижении переговоров ситуация деградировала до прямой агрессии», — поделился Песков.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее почти 40 россиян эвакуировали из Ирана через Азербайджан.