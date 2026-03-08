Размер шрифта
Трамп пригрозил, что без одобрения США новый верховный лидер Ирана «не продержится долго»

Трамп: нового лидера Ирана должны одобрить США, иначе он не продержится долго
Jonathan Ernst/Reuters

Новый верховный лидер Ирана должен будет сначала получить одобрение от США. Об этом заявил ABC News американский президент Дональд Трамп.

«Ему придется получить одобрение от нас. Если он не получит одобрение от нас, он не продержится долго», — сказал он.

По словам главы Белого дома, он мог бы одобрить кандидатуру человека, который связан с действующим иранским режимом. Президент отметил, что среди чиновников Ирана есть много подходящих людей.

5 марта Трамп заявил, что должен лично участвовать в выборе следующего лидера Ирана так же, как это происходило в Венесуэле. При этом американский лидер отверг кандидатуру сына бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтабы, который является наиболее вероятным преемником. Он объяснил, что выступает против Моджтабы, поскольку сын продолжит политику отца, в результате чего «через пять лет» начнется новое противостояние США и Ирана.

3 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп предупредил о новых ударах США по руководителям Ирана.

 
