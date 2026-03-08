«Ошибки случаются»: постпред США при ООН прокомментировал удар по иранской школе

Постпред США Уолтц отверг причастность США к удару по школе в Минабе

Постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц не подтвердил причастность США к удару по иранской школе для девочек, но сказал, что «ошибки случаются». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Конечно, иногда случаются трагические ошибки», — сказал он.

При этом США делают все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, отметил Уолтц. По словам политика, Вашингтон ведет собственное расследование обстоятельств произошедшего.

До этого представители американской администрации на закрытом брифинге в Конгрессе признали, что США наносили удары в районе, где располагается школа для девочек в Минабе, сообщал NBC News.

The New York Times также писала, что удар по ошибке могли нанести американские военные.

В МИД Ирана выразили уверенность, что удар по школе нанес американский истребитель.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В этот день была атакована школа для девочек «Шаджаре Тайебе» на юге Ирана.

Ранее в Иране назвали удары по Израилю и США местью за атаку на школу.