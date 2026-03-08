Тегеран раскрыл исполнителя атаки на школу девочек на юге страны

МИД Ирана заявил об ударе американского истребителя по школе девочек в Минабе

Иран убежден, что удар по школе для девочек в Минабе нанес американский истребитель. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью каналу NBC.

«Есть все доказательства того, что эта школа была атакована американским истребителем», — сказал глава МИД.

Он отметил, что США атаковали «много мест, включая школы и больницы».

До этого официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани сообщила, что Иран собирает факты об атаке на школу девочек в Минабе для того, чтобы представить их в международные организации для расследования.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. В этот день была атакована школа для девочек «Шаджаре Тайебе» на юге Ирана.

Газета The New York Times писала, что удар по ошибке могли нанести американские военные.

Ранее агентство Fars сообщило, что в Иране установили личности виновных в ударе по школе.