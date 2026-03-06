Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Белом доме раскрыли конгрессу подробности удара по школе в Иране

NBC: Белый дом сообщил конгрессу, что США наносили удары в районе школы в Иране
Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/Reuters

Представители Белого дома сообщили конгрессу, что американские военные в Иране наносили удары в районе, где находилась школа для девочек. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Представители администрации заявили законодателям на закрытых брифингах на этой неделе, что США наносили удары по району в Иране, где была атакована начальная школа. <...> США знают, что удар по школе был нанесен не израильтянами», — говорится в материале.

Из материала следует, что представители Белого дома допустили причастность США к удару по школе.

Утром 6 марта агентство Reuters сообщило, что удар по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб, в результате которого не стало 175 человек, мог быть нанесен силами США. Американские военные могли ударить по школе из-за ошибки в определении цели, написала газета The New York Times. Белый дом ранее заявлял, что ответственность за атаки на детей несут власти Ирана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране назвали утренние удары местью за атаку на школу для девочек.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!