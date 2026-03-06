В Белом доме раскрыли конгрессу подробности удара по школе в Иране

NBC: Белый дом сообщил конгрессу, что США наносили удары в районе школы в Иране

Представители Белого дома сообщили конгрессу, что американские военные в Иране наносили удары в районе, где находилась школа для девочек. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Представители администрации заявили законодателям на закрытых брифингах на этой неделе, что США наносили удары по району в Иране, где была атакована начальная школа. <...> США знают, что удар по школе был нанесен не израильтянами», — говорится в материале.

Из материала следует, что представители Белого дома допустили причастность США к удару по школе.

Утром 6 марта агентство Reuters сообщило, что удар по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб, в результате которого не стало 175 человек, мог быть нанесен силами США. Американские военные могли ударить по школе из-за ошибки в определении цели, написала газета The New York Times. Белый дом ранее заявлял, что ответственность за атаки на детей несут власти Ирана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране назвали утренние удары местью за атаку на школу для девочек.